Ev fiyatına tay: Bursa'da İnzibat adlı tay 2 milyon TL'den alıcı buldu

Karacabey Harası'nda 59 tayın satışından 21 milyon 655 bin lira gelir elde edildi. İnzibat isimli tay 2 milyon TL'den alıcı buldu. TİGEM Karacabey Tarım İşletmesi'nde gerçekleştirilen ihalede 73 Arap koşu tayından 59'u satılarak 21 milyon 655 bin lira gelir elde edildi.

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