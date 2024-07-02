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Ev fiyatına tay: Bursa'da İnzibat adlı tay 2 milyon TL'den alıcı buldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.07.2024 19:39
Karacabey Harası'nda 59 tayın satışından 21 milyon 655 bin lira gelir elde edildi. İnzibat isimli tay 2 milyon TL'den alıcı buldu. TİGEM Karacabey Tarım İşletmesi'nde gerçekleştirilen ihalede 73 Arap koşu tayından 59'u satılarak 21 milyon 655 bin lira gelir elde edildi.
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Ev fiyatına tay 2 milyon TL’den alıcı buldu
Ev fiyatına tay 2 milyon TL'den alıcı buldu
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