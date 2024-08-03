Eskişehir’de şoke eden görüntüler! Sokak ortasında köpeğine şiddet uyguladı

Eskişehir’de vicdanları sızlatan bir görüntü kayda geçti. Köpeğine sokak ortasında dakikalarca şiddet uygulayan genç o anları kayda alanlara tehditler savurdu. Çok geçmeden yakalandı tabii ve hikaye mutlu son ile bitti. Şiddete maruz kalan zavallı köpeği başsavcılıkta görevli zabıt katibi sahiplendi.

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