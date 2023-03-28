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Eskişehir’de feci kaza! Kontrolden çıktı takla atıp polis noktasına daldı: 5’i polis, 6 yaralı

DHA
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Giriş: 28.03.2023 12:00
Feci kaza Eskişehir'de meydana geldi. Çevre yolunda sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, trafik uygulama noktasına daldı. Polis araçlarına çarparak ters dönen otomobilin sürücüsü ile 5 polis memuru yaralandı.
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