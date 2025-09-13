Eski eşini eşarpla boğarak katletti! Son anları ortaya çıktı

Antalya'da eski eşi tarafından boğularak öldürülen Hanım Biçer'in son anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde genç kadının eski eşiyle ile birlikte siteye girdiği, eve girdikten bir süre sonra ise cinayet zanlısının elinde poşetle tek başına çıkıp siteden uzaklaştığı anlar yer aldı.