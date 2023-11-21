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Esenyurt'ta tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

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Giriş: 21.11.2023 11:09
Esenyurt İstiklal Mahallesi'nde gece yaşanan olayda Yalçın Gırnatacı, tartıştığı arkadaşı E.K. tarafından bıçaklanarak ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, cinayetin işlendiği yerin yakınlarında bulunan bir şahsın durumundan şüphelendi. Şahsın kıyafetlerinde kan lekeleri olduğunu gören polis, zanlıyı gözaltına aldı. E.K. isimli şahsın üzerinde cinayette kullandığı bıçak ele geçirildi.
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