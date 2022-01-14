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Esenyurt’ta kabus anları: Aile yanarak ölmekten son anda kurtuldu

İHA
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Giriş: 14.01.2022 11:36
Güncelleme:14.01.2022 11:38
İstanbul’un Esenyurt ilçesinde 4 katlı apartmanın ikinci katında yangın çıktı. Alevlerin arasında mahsur kalan ailenin imdadına etraftaki vatandaşlar son anda yetişti. Dehşete kapılan anne uzun süre gözyaşlarına hakim olamazken, dumandan etkilenen anne ve çocuğu hastaneye kaldırıldı.

Esenyurt ilçesinde bulunan İnönü Mahallesi'nde 4 katlı bir apartmanın 2. katında sabah sularında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

ANNE, BABA VE ÇOCUKLAR MAHSUR KALDI

Yangın sırasında evde mahsur kalan anne, baba ve çocuklar yardım istedi.

YOLDAN GEÇENLER KURTARDI

Çevreden geçen vatandaşların çocuğu camdan kurtardıkları, anne ve babayı ise kapıyı kırarak dışarı çıkardıkları öğrenildi. Olay yerine gelen itfaiye yangını kısa sürede söndürdü. Dumandan etkilenen anne ve küçük çocuğu kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

ANNE ŞOK GEÇİRDİ

Şok geçiren anne uzun süre gözyaşı döktü. Olayda kapıyı kırarak anne ve babayı kurtaran Mahmut Kırca isimli vatandaş, "Evdeydik ses duyduk ev yanıyor dediler. Gittik baktık adam içeride. Kapıyı kırdık. Çocuğu kurtardılar önce" dedi.

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