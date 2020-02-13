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13.02.2020

Esenyurt'ta beton mikserinin çarptığı kişi öldü |Video

İstanbul Esenyurt​'ta beton mikserinin çarptığı kişi öldü. Kaza anı kameralara yansıdı.

Esenyurt, Örnek Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı'nda saat 11.30 sıralarında yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye beton mikseri çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde aracın altında kalan kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Üzerinden kimlik çıkmayan ve 40'lı yaşlarda olduğu tahmin edilen kişinin cansız bedeni otopsi işlemleri için Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Beton mikserinin sürücüsü Ahmet A. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

KAZA KAMERADA
Öte yandan kaza anı çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, beton mikseri yayaya çarpıyor. Mikser çarpmanın ardından duruyor.

Esenyurttaki korkunç kaza anına ait görüntüler ortaya çıktı |Video ESENYURT'TAKİ KORKUNÇ KAZA ANINA AİT GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI |VİDEO

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