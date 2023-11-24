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Esenyurt'ta AVM önünde metrelerce kuyruk oluştu! "Efsane Kasım" kuyruğu havadan görüntülendi

İHA
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Giriş: 24.11.2023 14:33
Esenyurt’ta bir AVM’de kasım ayı indirimleri nedeniyle oluşan metrelerce kuyruk drone ile havadan görüntülendi.
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