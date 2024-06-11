Esenyurt’ta 8 araç ve iş yeri alev alev yandı

Esenyurt’ta gece saatlerinde sokak üzerinde bulunan 8 araç kimliği belirsiz bir kişi tarafından kundaklandı. Yangın daha sonra araçlardan depo olarak da kullanılan bir iş yerine sirayet etti. Alevlerin geceyi aydınlattığı yangın cep telefonu kameralarınca kaydedilirken, kundaklama anı ve şüphelinin kaçışı da güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

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