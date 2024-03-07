Esenler’de sokak ortasındaki arbedede silah ateş aldı: 2 yaralı

Esenler’de alacak verecek yüzünden aralarında husumet bulunan A.G. ve F.Ş., trafikte karşılaşınca kavga etmeye başladı. Yerde boğuşan husumetlilerden F.Ş.’nin arkadaşı G.E.S.’de kavgaya dahil oldu. Kavga sırasında G.E.S.’nin üzerindeki tabanca ateş alınca F.Ş. ve A.G. yaralandı. Polis ekiplerince yakalanan G.E.S. ile F.Ş. tutuklanırken, olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.