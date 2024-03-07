07 Mart 2024, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Esenler’de sokak ortasındaki arbedede silah ateş aldı: 2 yaralı
Esenler’de alacak verecek yüzünden aralarında husumet bulunan A.G. ve F.Ş., trafikte karşılaşınca kavga etmeye başladı. Yerde boğuşan husumetlilerden F.Ş.’nin arkadaşı G.E.S.’de kavgaya dahil oldu. Kavga sırasında G.E.S.’nin üzerindeki tabanca ateş alınca F.Ş. ve A.G. yaralandı. Polis ekiplerince yakalanan G.E.S. ile F.Ş. tutuklanırken, olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.