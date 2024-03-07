07 Mart 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Esenler’de sokak ortasındaki arbedede silah ateş aldı: 2 yaralı

Esenler’de sokak ortasındaki arbedede silah ateş aldı: 2 yaralı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.03.2024 14:33
Esenler’de alacak verecek yüzünden aralarında husumet bulunan A.G. ve F.Ş., trafikte karşılaşınca kavga etmeye başladı. Yerde boğuşan husumetlilerden F.Ş.’nin arkadaşı G.E.S.’de kavgaya dahil oldu. Kavga sırasında G.E.S.’nin üzerindeki tabanca ateş alınca F.Ş. ve A.G. yaralandı. Polis ekiplerince yakalanan G.E.S. ile F.Ş. tutuklanırken, olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Esenler’de sokak ortasındaki arbedede silah ateş aldı: 2 yaralı
Esenler’de sokak ortasındaki arbedede silah ateş aldı: 2 yaralı
İstanbul’da silah ticareti yapanlara operasyon: 10 gözaltı
İstanbul’da silah ticareti yapanlara operasyon: 10 gözaltı
Sarıyer’de kaputtaki silahla saldırı kamerada!
Sarıyer’de kaputtaki silahla saldırı kamerada!
Telefondaki KADES uygulaması hayatını kurtardı
Telefondaki KADES uygulaması hayatını kurtardı
Bir insanlık dramı: Düzensiz göç!
Bir insanlık dramı: Düzensiz göç!
Son cemre düştü!
Son cemre düştü!
Eşini uykusunda öldürmüştü: “Tek suçum eşimi aşırı sevmemdi”
Eşini uykusunda öldürmüştü: “Tek suçum eşimi aşırı sevmemdi”
Kağıthane’de hareketli dakikalar kamerada
Kağıthane’de hareketli dakikalar kamerada
Motosiklet kazaları neden arttı?
Motosiklet kazaları neden arttı?
Yazar Eylem Tok ve oğlu hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Yazar Eylem Tok ve oğlu hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Yine metro arızası yine çile!
Yine metro arızası yine çile!
İstanbul’da Ramazan hazırlığı
İstanbul'da Ramazan hazırlığı
Daha Fazla Video Göster