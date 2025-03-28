Esenler’de şehirlerarası otobüste yangın: İtfaiye ekipleri sevk edildi

Esenler’de saat 18.30 sıralarında seyir halindeki şehirlerarası bir otobüste bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Otobüs içerisindeki yolcular dışarıya çıkarken, alevler çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Öte yandan yanan otobüsü söndürmek için bölgeye itfaiye ekiplerinin sevk edildiği öğrenildi.

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