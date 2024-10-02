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Esenler'de kadın sürücü silahla havaya ateş açtı: O anlar kamerada

Esenler'de kadın sürücü silahla havaya ateş açtı: O anlar kamerada

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.10.2024 08:40
Esenler'de seyir halindeki araçtan havaya rastgele ateş açan kadın sürücü dehşet saçtı. Olayın 1 yıl önce gerçekleştiği belirlenirken, erkek arkadaşının silahını kullandığı tespit edilen kadın gözaltına alındı.
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