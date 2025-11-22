22 Kasım 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Erzurum'un yöresel halk oyunları! Geçmişten geleceğe miras
Erzurum’un yöresel halk oyunları! Geçmişten geleceğe miras

Erzurum'un yöresel halk oyunları! Geçmişten geleceğe miras

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.11.2025 16:13
Türkiye, kültürel çeşitliliğiyle dünyanın en özel coğrafyalarından biri. Her il, kendine has bir müzik kültürüne, halk dansına ve yöresel kıyafete sahip. Bu farklılıklar yalnızca bir süs ya da gelenek değil, geçmişten bugüne taşınan bir kimlik. A Haber Erzurum'un kültürüne yakından tanıklık etti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Erzurum’un yöresel halk oyunları! Geçmişten geleceğe miras
Denize düşüp pervaneye takılan adam hayatını kaybetti
Denize düşüp pervaneye takılan adam hayatını kaybetti
Anadolu Diyarı Biga’ya konuk oldu
Anadolu Diyarı Biga’ya konuk oldu
Erzurum’un yöresel halk oyunları!
Erzurum'un yöresel halk oyunları!
Samsun’da kırmızı lahana üretimi!
Samsun'da kırmızı lahana üretimi!
İstanbul’da yazdan kalma bir gün!
İstanbul'da yazdan kalma bir gün!
İstanbul’da feci kaza! A Haber ekibi olay yerinde
İstanbul'da feci kaza! A Haber ekibi olay yerinde
İstanbul’da kapkaç anı kamerada!
İstanbul’da kapkaç anı kamerada!
Şırnak’ta karla mücadele sürüyor!
Şırnak’ta karla mücadele sürüyor!
İstanbul’da 107 kilo uyuşturucu ele geçirildi
İstanbul’da 107 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Anadolu Diyarı Ulubey’e konuk oldu
Anadolu Diyarı Ulubey’e konuk oldu
İstanbul’da ordu günleri başladı!
İstanbul'da ordu günleri başladı!
Kent güvenliğinde ileri teknoloji drone dönemi
Kent güvenliğinde ileri teknoloji drone dönemi
Daha Fazla Video Göster