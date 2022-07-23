Erzurum’da dehşet! Kazara kendini vurduğu iddia edilen Elif Gölveren’in en yakın iki arkadaşı tutuklandı

Erzurum Atatürk Üniversitesi’nde Araştırma Görevlisi olan Dr. Elif Gölveren'in ölümüyle ilgili iki yakın arkadaşı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanan Mesliha Gezen Uçar ve Abdullah Uçar çiftinin ise nikahlı oldukları ve yakın zamanda düğünlerinin olacağı öğrenildi.