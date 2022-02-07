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Erzincan'da eksi 20 derecede buzun altında balık avı! Onlarca balığı elleriyle böyle yakaladı: Güzel bir balık tutma tekniği

İHA
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Giriş: 07.02.2022 11:49
Erzincan’da kış aylarında eksi 20 derecede elle balık avı yapılıyor. Karasu Nehri'nin kenarında bir vatandaş buzu kırıp elleriyle balık avladı. Mehmet Kurtaran isimli vatandaş o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.
Buzun altında eliyle yakaladı! İşte tekniği BUZUN ALTINDA ELİYLE YAKALADI! İŞTE TEKNİĞİ

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