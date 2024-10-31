31 Ekim 2024, Perşembe
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Erzincan’da 1500 öğrenciye burs müjdesi
Erzincan'da eğitim gören 1500 üniversite ve lise öğrencisine Valilik girişimiyle Erzincan Organize Sanayi Bölge Müteşebbis Heyeti ve hayırsever iş insanların desteği ile burs desteği verildi.