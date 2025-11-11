11 Kasım 2025, Salı

Ereğli’de iş hanının çatısında yangın paniği

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.11.2025 23:11
Yangın, Atatürk Caddesi üzerinde, esnaf sitesi karşısında bulunan bir iş hanının çatısında çıktı. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.
