25 Şubat 2023, Cumartesi
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Enkazdan 75 saat sonra kurtarılmıştı! Melek’ten acı haber
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat günü meydana gelen 7,7 ve 7,6’lık 2 büyük deprem 11 ilde yıkıma sebep oldu. Yaşanan dehşette yıkılan binanın enkazında kalan anne Canan Güneş ile 17 yaşındaki Mehmet Güneş yaşamını yitirdi, 23 yaşındaki kızı Melek ise 75’inci saatte sağ çıkarıldı. Mide kanaması nedeniyle 5 gün sonra hayatını kaybeden Melek'ten geriye kalan görüntüler ise yürek yaktı.