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Engelliler için yapıldı çocuklar oynamaya başladı!

DHA
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Giriş: 12.05.2021 11:35
Güncelleme:12.05.2021 11:42
Küçükçekmece'de yürüme engelliler için apartmanın girişine yapılan engelli rampası, dik olması nedeniyle çocukların kaydırağı oldu. Tekerlekli sandalye ile çıkılamayacak kadar dik olması nedeniyle engelli rampasından yararlanamayan Naime Duran, "Sıkıntı çekiyoruz. Burada hep ikimiz duruyoruz. Gelen geçenden Allah razı olsun yardım ediyor. 2 kişi tutup, indiriyor" dedi.
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