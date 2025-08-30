30 Ağustos 2025, Cumartesi
Engelli bireyler bu merkezde tedavi görüyor! Yataklı servis de bulunuyor
Sağlık Bakanlığı'nca 2019 yılında engellilere yönelik hayata geçirilen ve Ankara'nın pilot il olarak belirlendiği engelli diş tedavi merkezinde bugüne kadar binlerce kişiye sağlık hizmeti sunuldu. Etimesgut Şehit Sait Ertürk Devlet Hastanesi'ndeki merkezde tedavi gören isimlerden biri de milli sporcu Arda Çınaroğlu oldu.