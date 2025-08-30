Engelli bireyler bu merkezde tedavi görüyor! Yataklı servis de bulunuyor

30 Ağustos 2025, Cumartesi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.08.2025 09:09
Sağlık Bakanlığı'nca 2019 yılında engellilere yönelik hayata geçirilen ve Ankara'nın pilot il olarak belirlendiği engelli diş tedavi merkezinde bugüne kadar binlerce kişiye sağlık hizmeti sunuldu. Etimesgut Şehit Sait Ertürk Devlet Hastanesi'ndeki merkezde tedavi gören isimlerden biri de milli sporcu Arda Çınaroğlu oldu.
