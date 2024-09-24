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En güzel simit hangi şehre ait? Sokakların vazgeçilmezi çıtır çıtır simitler

En güzel simit hangi şehre ait? Sokakların vazgeçilmezi çıtır çıtır simitler

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.09.2024 14:55
Simit neredeyse herkesin sıklıkla tükettiği atıştırmalıklarımızdan biri. Beğenilerek tüketilen simit en önemli öğün arası lezzetlerinden biri olma özelliğini sürdürüyor. Kıvamı, kokusu ve tadıyla sadece damağımızda hoş bir lezzet değil, ruhumuzda da nostaljik duygular uyandırıyor. İşte simidin hikayesi...
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En güzel simit hangi şehre ait?
En güzel simit hangi şehre ait?
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