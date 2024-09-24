24 Eylül 2024, Salı
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En güzel simit hangi şehre ait? Sokakların vazgeçilmezi çıtır çıtır simitler
Simit neredeyse herkesin sıklıkla tükettiği atıştırmalıklarımızdan biri. Beğenilerek tüketilen simit en önemli öğün arası lezzetlerinden biri olma özelliğini sürdürüyor. Kıvamı, kokusu ve tadıyla sadece damağımızda hoş bir lezzet değil, ruhumuzda da nostaljik duygular uyandırıyor. İşte simidin hikayesi...