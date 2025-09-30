30 Eylül 2025, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Emniyet şeridindeki otomobile motosiklet çarptı: 1 yaralı
Kaza, Çevre Yolu üzeri Sağlık Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Çorlu istikametine seyreden Halim Cihad Ö.’nün kullandığı motosiklet, emniyet şeridinde duraklayan Hüseyin Semih İ. idaresindeki otomobile arkadan çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Halim Cihad Ö., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.