Emlak vergilerinde 10 kat artış! Kimler emlak vergisinden muaf?

Emlak vergilerinde önümüzdeki dört yılı kapsayacak ücret belirleme dönemi başladı. Ortaya çıkan tablo ise tartışmaları beraberinde getirdi. Çünkü belediyelerin belirlediği emlak vergisi oranları birçok bölgede 10 kata kadar yükseldi. Vatandaşlar artan oranlar karşısında tepkili. Uzmanlar ise yeni tarifelerin bütçeye etkilerini masaya yatırıyor. Bu durum, ev sahipleri ve kiracılar arasında endişeye yol açtı. Belediye yetkilileri ise güncel değerlemeler ve yasal çerçeve doğrultusunda hareket ettiklerini vurguluyor.

