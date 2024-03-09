09 Mart 2024, Cumartesi
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Emekli polis, oğlu ve boşanma aşamasındaki eşini İstanbul'da öldürüp, Kırklareli'deki tarlasına gömdü
İSTANBUL'da yaşayan emekli polis memuru Cengiz Bedir (54), boşanma aşamasında olduğu ve kayıp olarak aranan eşi Zeynep Bedir (45) ile oğulları Tarık Bedir'i (26) silahla öldürdükten sonra, Kırklareli'de tarlasına gömdü. Ortaya çıkan cinayetler sonrası gözaltına alınan Bedir'in yer göstermesiyle tarlaya gömülen anne ile oğlunun cansız bedeni bulundu.