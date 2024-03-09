09 Mart 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Emekli polis, oğlu ve boşanma aşamasındaki eşini İstanbul'da öldürüp, Kırklareli'deki tarlasına gömdü

Emekli polis, oğlu ve boşanma aşamasındaki eşini İstanbul'da öldürüp, Kırklareli'deki tarlasına gömdü

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.03.2024 19:54
İSTANBUL'da yaşayan emekli polis memuru Cengiz Bedir (54), boşanma aşamasında olduğu ve kayıp olarak aranan eşi Zeynep Bedir (45) ile oğulları Tarık Bedir'i (26) silahla öldürdükten sonra, Kırklareli'de tarlasına gömdü. Ortaya çıkan cinayetler sonrası gözaltına alınan Bedir'in yer göstermesiyle tarlaya gömülen anne ile oğlunun cansız bedeni bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Telefonlar nasıl yenileniyor?
Telefonlar nasıl yenileniyor?
İstanbul’da öldürüp, Kırklareli’deki tarlasına gömdü!
İstanbul'da öldürüp, Kırklareli'deki tarlasına gömdü!
Uçan çatı 3 evde ve 1 araçta hasara neden oldu
Uçan çatı 3 evde ve 1 araçta hasara neden oldu
Terk edilmiş köyde tek yaşıyor
Terk edilmiş köyde tek yaşıyor
Eyüpsultan ev Tuzla’daki değişim ve dönüşümler
Eyüpsultan ev Tuzla'daki değişim ve dönüşümler
Ataşehir’de dörtyol kavşağında yaşanan kazalar kamerada
Ataşehir'de dörtyol kavşağında yaşanan kazalar kamerada
Şırnak’ta düğünleri aratmayan köprü açılışı!
Şırnak’ta düğünleri aratmayan köprü açılışı!
ATM’lerden hırsızlık yapan şüpheliler kamerada
ATM’lerden hırsızlık yapan şüpheliler kamerada
Küçükçekmece’de silahlı kuyumcu soygunu kamerada
Küçükçekmece’de silahlı kuyumcu soygunu kamerada
Büyükçekmece’de otomobil fırına daldı: 1 yaralı
Büyükçekmece'de otomobil fırına daldı: 1 yaralı
Yerli Örümcek Adam ilgiyle karşılandı
Yerli Örümcek Adam ilgiyle karşılandı
Kadınlar Günü’nde bıçaklı saldırıya uğrayan İlayda öldü
Kadınlar Günü'nde bıçaklı saldırıya uğrayan İlayda öldü
Daha Fazla Video Göster