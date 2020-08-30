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Elleri ve ayaklarında uyuşukluk çoğalınca doktora gitti! 17 yıldır beyninde o hayvanla yaşamış

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Giriş: 30.08.2020 12:43
Güncelleme:30.08.2020 12:44
Son dakika haberi... Çin'de yaşayan bir genç altı yaşından beri ellerinde ve ayaklarında uyuşukluk çekmeye başladığını ve his kaybının vücudunun sağ yarısını tamamen sarmasıyla doktora başvurunca hayatının şokunu yaşadı. Bakın 17 yıldır beyninde hangi hayvanla yaşadı?
Elleri ve ayaklarında uyuşukluk çoğalınca doktora gitti! 17 yıldır beyninde o hayvanla yaşamış ELLERİ VE AYAKLARINDA UYUŞUKLUK ÇOĞALINCA DOKTORA GİTTİ! 17 YILDIR BEYNİNDE O HAYVANLA YAŞAMIŞ

17 yıldır beyninde o hayvanla yaşamış
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