Elleri ve ayaklarında uyuşukluk çoğalınca doktora gitti! 17 yıldır beyninde o hayvanla yaşamış

Son dakika haberi... Çin'de yaşayan bir genç altı yaşından beri ellerinde ve ayaklarında uyuşukluk çekmeye başladığını ve his kaybının vücudunun sağ yarısını tamamen sarmasıyla doktora başvurunca hayatının şokunu yaşadı. Bakın 17 yıldır beyninde hangi hayvanla yaşadı?