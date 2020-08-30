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Elleri ve ayaklarında uyuşukluk çoğalınca doktora gitti! 17 yıldır beyninde o hayvanla yaşamış

Son dakika haberi... Çin'de yaşayan bir genç altı yaşından beri ellerinde ve ayaklarında uyuşukluk çekmeye başladığını ve his kaybının vücudunun sağ yarısını tamamen sarmasıyla doktora başvurunca hayatının şokunu yaşadı. Bakın 17 yıldır beyninde hangi hayvanla yaşadı?

Giriş Tarihi: 30.08.2020 12:39 Güncelleme Tarihi: 30.08.2020 12:54
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Elleri ve ayaklarında uyuşukluk çoğalınca doktora gitti! 17 yıldır beyninde o hayvanla yaşamış

Çin'de yaşayan bir genç altı yaşından beri ellerinde ve ayaklarında uyuşukluk çekmeye başladığını ve his kaybının vücudunun sağ yarısını tamamen sarmasıyla doktora başvurunca hayatının şokunu yaşadı. Bakın 17 yıldır beyninde hangi hayvanla yaşadı?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Elleri ve ayaklarında uyuşukluk çoğalınca doktora gitti! 17 yıldır beyninde o hayvanla yaşamış

Çinli genç, altı yaşından beri ellerinde ve ayaklarında uyuşukluk çekmeye başladığını ve his kaybının vücudunun sağ yarısını tamamen sarmasıyla doktora başvurduğu ifade etti.

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Elleri ve ayaklarında uyuşukluk çoğalınca doktora gitti! 17 yıldır beyninde o hayvanla yaşamış

ÇİĞ KURBAĞA VEYA YILAN ETİNDEN KAYNAKLANDI
Doktorlar gencin beyninde 17 cm uzunluğunda bir solucan tespit etti.

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Elleri ve ayaklarında uyuşukluk çoğalınca doktora gitti! 17 yıldır beyninde o hayvanla yaşamış

Salı günü Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletindeki Wuchang Üniversite Hastanesinde yapılan ameliyatla gencin beynindeki solucan başarıyla alındı.

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Elleri ve ayaklarında uyuşukluk çoğalınca doktora gitti! 17 yıldır beyninde o hayvanla yaşamış

Doktorlar, hastanın enfeksiyonunun kurbağa veya yılan gibi çiğ veya yarı pişmiş egzotik et tüketmesinin bir sonucu olduğunu öne sürdü.