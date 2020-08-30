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Elleri ve ayaklarında uyuşukluk çoğalınca doktora gitti! 17 yıldır beyninde o hayvanla yaşamış
Son dakika haberi... Çin'de yaşayan bir genç altı yaşından beri ellerinde ve ayaklarında uyuşukluk çekmeye başladığını ve his kaybının vücudunun sağ yarısını tamamen sarmasıyla doktora başvurunca hayatının şokunu yaşadı. Bakın 17 yıldır beyninde hangi hayvanla yaşadı?
Giriş Tarihi: 30.08.2020 12:39Güncelleme Tarihi: 30.08.2020 12:54