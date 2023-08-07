Elektronik sigaranın zararları neler? Bağımlılığı azaltıyor mu?

Ülkemizde milyonlarca insan sigara bağımlısı. Birçok insan sigarayı bırakmak için elektronik sigaraya yöneliyor. Ama elektronik sigaralar da hiç masum değil. Ekibimiz elektronik sigarayı Klinik Psikolog Ahmet Yılmaz'la konuştu.

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