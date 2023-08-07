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Elektronik sigaranın zararları neler? Bağımlılığı azaltıyor mu?

A Haber
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Giriş: 07.08.2023 15:00
Ülkemizde milyonlarca insan sigara bağımlısı. Birçok insan sigarayı bırakmak için elektronik sigaraya yöneliyor. Ama elektronik sigaralar da hiç masum değil. Ekibimiz elektronik sigarayı Klinik Psikolog Ahmet Yılmaz'la konuştu.
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