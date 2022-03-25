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Elazığ’daki bu kahvehanede neler oluyor? Gelen uykuya dalıyor

İHA
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Giriş: 25.03.2022 11:20
Elazığ’ın bir köyündeki kahvehane, gelenlerin uykuya dalması ile ün saldı. Köylülerin oyun oynamaya değil uyumaya geldiği işletmenin sahibi, kahvehanede uyuyanların fotoğrafını çekip duvara asıyor.

Elazığ merkeze bağlı Yukarı İçme köyünde yer alan kahvehane tuhaf özelliği ile merak uyandırıyor. 1948 senesinde taş ve topraktan inşa edilen kahvehane, yazın serin kışın da sıcak oluyor. Dağlardan gelen suyun bahçede oluşturduğu havuzda ördekler yüzerken, kahvehane bahçesinde aynı zamanda kedi, köpek ve kuş gibi hayvanlar da bulunuyor.

HUZUR VEREN KAHVEHANE

Doğası ve yapısıyla huzur veren kahvehaneye gelen vatandaşlar, oturdukları yerde uykuya dalıyor. Kahvehane sahibi Yasin Başpınar ise yıllardır kahvede uyuya kalanların fotoğrafını çekerek duvara asıyor.

"BİR BAKMIŞSIN İÇERİDE 10 KİŞİ UYUMUŞ"
Vatandaşların uyuma sebebini anlatan kahvehane sahibi Yasin Başpınar, "Genelde yaz sezonu havaların dışarıda sıcak olmasından dolayı burası da çok serin bir yer, kıraathanenin arkasından ve önünden su geçiyor, ayrıca taş yapı. Gelenlerin içeriye girdiği zaman uykusu gelir, hemen uzanır yatar. Biz de uyuyanların fotoğraflarını çekeriz. Özellikle Ramazan aylarında ve yaz sıcaklıklarında daha çok uyuyorlar. Bir bakmışsın içeride on kişi uyumuş. Sobamız yanar. Ben sobayı iyi yaktığım zaman da yine müşteriyi uyuturum. Çektiğim fotoğrafları genelde hatıra kalsın diye asıyorum. Fotoğraf çok çekilmiş, yılladır burada fotoğraf çekildi. Ama hepsi burada değil, bazıları kayboldu. Kimileri de gelip albümün arasından alıp gidiyor. Kahvemiz Yukarı İçme köyü merkezinde bulunuyor. Vatandaşlar gelip baktıklarında hatırlıyorlar. Diyorlar dedem burada babamın da fotoğrafı var. Fotoğrafları çekerken adamlar uyudukları için haberleri olmuyor. İsmail abi de uyudu. Demek uykusu vardı. Sobayı görünce hemen daldı. Çok eski bir yapı 1948 yılında yapılmış. Taş duvar olması nedeniyle yazın serin oluyor kışın da sıcak oluyor" dedi.

"BURANIN UYKUSU YATAKTAN DAHA TATLI"
Kahvede uyuyan İsmail Yılmaz ise "Gece 00.00da yattım, sabah namazına kalktım. Erken bir vakitte namazımı kıldım hayvanlara gittim ve sonra kahveye geldim. Burası da sıcak olunca uyuma başladım. Buranın uykusu yataktan daha tatlı. Benim fotoğrafımı çekmemişler. Demek ki yazın gelip uyumamışım. Ama burada gençliğimin fotoğrafı var. Bu taş yapı sağlıklıdır ve 60 santimlik bir genişliğe sahip taşlardan yapılmıştır. Belki harcı bile betondan değil topraktan yapılmış. Kahvenin önünden su geçtiği için çok serin oluyor. Yazın kışın da soba olunca çok güzel oluyor" diye konuştu.

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