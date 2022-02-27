Elazığ’da sokak ortasında silahlı kavga kamerada! Yaralı var

Elazığ’da bir çay ocağında çıkan kavga sonucunda 2 grup tabure ile sopalarla birbirilerine saldırdı. Silahların konuştuğu kavgada 1 kişi ağır yaralandı. Emniyet güçleri olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, Elazığ İcadiye Mahallesi Sarısaltik Sokak'taki bir çay ocağında 2 grup arasında bilinmeyen bir sebepten kavga çıktı. Kavgada 2 taraf tabureler ve sopalarla birbirine saldırdı.

AĞIR YARALI

Ardından silahların patladığı kavgada vurulan B.K. (35) ağır yaralanırken, olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı şahıs ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

GÖZALTI VAR

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli E.B., İ.E. ve E.E.'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.