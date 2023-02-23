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Videolar Yaşam Videoları Elazığ’da korkutan görüntüler! Çıkan sonuçlara uzmanlar da şaşırdı

Elazığ’da korkutan görüntüler! Çıkan sonuçlara uzmanlar da şaşırdı

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Giriş: 23.02.2023 10:11
17 Şubat günü Elazığ’da meydana gelen 4,6'lık deprem sonrası Yolüstü köyünde metrelerce uzanan yarıkların zemin sıvılaşması olduğu tespit edildi. Bölgede yapılan ilk incelemelerde, yarığın fay hattındaki zemin sıvılaşması olduğu bilimsel olarak tespit edildi. Uzmanlar da 4,6 şiddetindeki bir depremde meydana gelen sıvılaşmaya şaşırdığını söyledi. İşte ayrıntılar...
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