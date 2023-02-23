23 Şubat 2023, Perşembe
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Elazığ’da korkutan görüntüler! Çıkan sonuçlara uzmanlar da şaşırdı
17 Şubat günü Elazığ’da meydana gelen 4,6'lık deprem sonrası Yolüstü köyünde metrelerce uzanan yarıkların zemin sıvılaşması olduğu tespit edildi. Bölgede yapılan ilk incelemelerde, yarığın fay hattındaki zemin sıvılaşması olduğu bilimsel olarak tespit edildi. Uzmanlar da 4,6 şiddetindeki bir depremde meydana gelen sıvılaşmaya şaşırdığını söyledi. İşte ayrıntılar...