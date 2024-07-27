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Elazığ'da hızını alamayan sürücü bahçeye uçtu!

Elazığ'da hızını alamayan sürücü bahçeye uçtu!

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.07.2024 23:37
Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil hızını alamayarak yol kenarındaki bahçeye uçtu. Olayda 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Jandarma ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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