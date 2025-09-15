Elazığ’da duyulan patlama sesinin nedeni belli oldu

Edinilen bilgiye göre, Hankendi Mahallesi ve Baskil ilçesinde bir patlama sesi duyuldu. Bunun üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ne birçok ihbar düştü ve sosyal medyalardan bir hava aracının düştüğü yönünde paylaşımlar yapıldı. Patlama sesi ise güvenlik kameralarına yansıdı. Çıkan sesin jetlerin geçişi sırasında meydana gelen sonik patlama olduğu öğrenildi. Bölgede herhangi bir hava aracının düşmediğini dile getiren Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, sesin nedeninin sonik patlamadan kaynaklandığını ifade etti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN