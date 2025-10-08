08 Ekim 2025, Çarşamba

Elazığ Valisi orcik yaptı, kadınlar Öyle karıştırılmaz dedi

Elazığ Valisi orcik yaptı, kadınlar "Öyle karıştırılmaz" dedi

Giriş: 08.10.2025 16:54
Elazığ Tarım İl Müdürlüğü tarafından Kurtdere köyünde düzenlenen orcik yapımı programına Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu da katıldı. Köyde orcik yapan kadınlarla birlikte kazan başına geçen Vali Hatipoğlu, bulamaçı karıştırarak üretim sürecine eşlik etti. Ancak valinin karıştırma hızını yavaş bulan bir kadın, gülümseyerek "Dibi tutmaması için bütün gücünüzle karıştırın" diyerek küreği elinden alıp kazanı karıştırmaya başladı. O anlar, çevredekilerin yüzünde tebessüm oluşturdu. Öte yandan, program sonunda Vali Hatipoğlu, kendi elleriyle hazırladığı orciği satın alarak üretici kadınlara destek oldu.
