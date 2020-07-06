- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
El freni çekilmeyen minibüs dükkana böyle girdi |Video
Son dakika haberi... Bursa'da el freni çekilmeyen yolcu minibüsü, çiğ köfte dükkanına çarparak durabildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Minibüs şoförü el frenini çekmeden araçtan ayrıldı. Kısa süre sonra el freni çekilmeyen sürücüsüz minibüs, harekete geçerek iş yerine daldı. Çarpmanın etkisiyle çitleri kıran minibüs, cama çarpmadan durdu ve geri geldi.
Korku dolu anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.