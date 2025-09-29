Ekmek yaparken korkunç yangın: Müştemilat ve 2 ev küle döndü

30 Eylül 2025, Salı

Giriş: 29.09.2025 23:08
Aksaray'da evin bahçesinde ekmek yaptıkları tandırdaki alevler, bir anda müştemilat ve tek katlı müstakil 2 eve sıçradı. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
