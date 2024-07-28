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Eflani'de çatı yangını büyümeden söndürüldü

Eflani'de çatı yangını büyümeden söndürüldü

İHA
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Giriş: 28.07.2024 16:53
Karabük'ün Eflani ilçesinde ekmek fırının çatı katında çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
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