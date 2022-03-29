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Edirne'de vahşet! 4 kişi öldürülmüş halde bulundu

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Giriş: 29.03.2022 13:15
Güncelleme:29.03.2022 13:24
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde aynı aileden 4 kişi silahla vurulmuş halde ölü olarak bulundu. Cumhuriyet savcısının ve olay yeri inceleme ekiplerinin olay yerinde incelemeleri devam ediyor.

İddialara göre, Uzunköprü'nün Elmalı Köyünde yaşayan bir aileden haber alamayan yakınları eve gittiğinde vahşetle karşılaştı. Anne, baba, çocuk ve dedenin silahla vurulmuş olduğunu gören komşular durumu jandarma ve ambulans ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.


Cumhuriyet savcısının ve olay yeri inceleme ekiplerinin olay yerinde incelemeleri devam ediyor.

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