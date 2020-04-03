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03.04.2020

Eczane çalışma saatlerinde flaş değişiklik! 2020 İstanbul'da eczaneler saat kaça kadar açık?

Son dakika haberi... İstanbul'da eczane çalışma saatlerinde değişikliğe gildildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde önlemler kademeli olarak artırıldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, İstanbul'da eczanelerin çalışma saatlerine koronavirüs düzenlemesi getirildiğini bildirdi. Peki, 2020 İstanbul'da eczaneler saat kaça kadar açık? Eczaneler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Eczaneler saat kaça kadar açık? İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da faaliyet gösteren serbest eczanelerin çalışma saatlerinde değişikliğe gildiğini açıkladı. Yerlikaya yaptığı açıklamada, kentteki eczanelerin çalışma saatlerine koronavirüs düzenlemesi getirildiğini duyurdu. Peki, 2020 İstanbul'da eczaneler saat kaça kadar açık? Eczaneler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte İstanbul'da eczanelerin çalışma saatleri...

İSTANBUL'DA ECZANELER SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

İstanbul'da eczanelerin çalışma saatleri pazar günü hariç 09.00-18.00 olarak belirlendi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid-19 pandemisi izolasyon önlemleri kapsamında, eczacılarımızdan gelen talepler üzerine, ilimizde faaliyet göstermekte olan serbest eczanelerin çalışma saatleri pazar günleri hariç 09.00-18.00 saatleri arası olarak belirlenmiştir." ifadelerini kullandı.

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