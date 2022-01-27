27 Ocak 2022, Perşembe
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Ece Erken'in eşi ve Beşiktaş eski yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu öldürüldü! Saldırı sonrası görüntüleri ortaya çıktı
Beşiktaş eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu gece saatlerinde Bakırköy'de bir balıkçı restoranında kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan Şafak Mahmutyazıcıoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.