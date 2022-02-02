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Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun katillerinden Seccad Yeşil'i de vurmuşlar!

İHA
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Giriş: 02.02.2022 16:54
Şafak Mahmutyazıcıoğlu, uğradığı silahlı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 28 Haziran 2021'de Ece Erken ile dünyaevine giren Mahmutyazıcıoğlu'nun katil zanlısı Seccad Yeşil'in aynı gün yaptığı paylaşım ortaya çıktı. Erken'in yakın arkadaşı Bircan Bali, o tarihle ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı! Bircan Bali, "Tanıdığımız çok kişi var, arayıp sorduk. Bu cani o gün ayağından vurulmuş. Neden vurulduğunu bilemiyoruz. Bu paylaşımın, Ece ile Şafak'ın nikah tarihiyle alakası yok, tamamen tesadüf... " ifadelerini kullandı.
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