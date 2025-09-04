Düzceliler birlik oldu yangına tam destek verdi: Evde yaptığı ayranı personellere getirdi

Düzce'de orman yangını ile mücadele bir yandan devam ederken bir yandan da Düzceliler birlik beraberlik örneği gösterdi. Yangın bölgesine su, maske, ayran ve yiyecek taşıyan Düzceliler örnek bir davranış sergilerken, bir kadın evinde yaptığı ayranı personellerin yanına getirdi. Evinde yaptığı ayranı söndürme çalışmalarına katılanlara getiren bir kadın, " Allah onlardan razı olsun. Onlara ayran yaptım getirdim. Hepsi helal olsun. Soğuk su getirdim onlara. Oğlumla yanan alanlarda ki personellere de gönderdim. Allah onlardan razı olsun. Allah güç kuvvet versin onlara" şeklinde konuştu.

