04 Eylül 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Düzceliler birlik oldu yangına tam destek verdi: Evde yaptığı ayranı personellere getirdi
Düzceliler birlik oldu yangına tam destek verdi: Evde yaptığı ayranı personellere getirdi

Düzceliler birlik oldu yangına tam destek verdi: Evde yaptığı ayranı personellere getirdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.09.2025 20:26
Düzce'de orman yangını ile mücadele bir yandan devam ederken bir yandan da Düzceliler birlik beraberlik örneği gösterdi. Yangın bölgesine su, maske, ayran ve yiyecek taşıyan Düzceliler örnek bir davranış sergilerken, bir kadın evinde yaptığı ayranı personellerin yanına getirdi. Evinde yaptığı ayranı söndürme çalışmalarına katılanlara getiren bir kadın, " Allah onlardan razı olsun. Onlara ayran yaptım getirdim. Hepsi helal olsun. Soğuk su getirdim onlara. Oğlumla yanan alanlarda ki personellere de gönderdim. Allah onlardan razı olsun. Allah güç kuvvet versin onlara" şeklinde konuştu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Düzceliler birlik oldu yangına tam destek verdi: Evde yaptığı ayranı personellere getirdi
Van’da evlat nöbeti: Ailelerden ‘Terörsüz Türkiye’ çağrısı
Van’da evlat nöbeti: Ailelerden ‘Terörsüz Türkiye’ çağrısı
Komşular arasında yumruklar havada uçuştu!
Komşular arasında yumruklar havada uçuştu!
Kafa kafaya çarpışan iki otomobil alev aldı!
Kafa kafaya çarpışan iki otomobil alev aldı!
Eskişehir’de ’hayrına’ balık dağıtma yarışı!
Eskişehir'de 'hayrına' balık dağıtma yarışı!
Düzceliler birlik oldu yangına tam destek verdi!
Düzceliler birlik oldu yangına tam destek verdi!
Fren yerine gaza bastı,önce yayaya ardından büfeye çarptı!
Fren yerine gaza bastı,önce yayaya ardından büfeye çarptı!
Motosikletli gençler domuz sürüsünü kovaladı
Motosikletli gençler domuz sürüsünü kovaladı
Leman Dergisi’nin karikatür soruşturması tamamlandı!
Leman Dergisi'nin karikatür soruşturması tamamlandı!
Ağrı Dağı beyaza büründü
Ağrı Dağı beyaza büründü
Düzce’de orman yangını 6.saatinde!
Düzce’de orman yangını 6.saatinde!
Uçak kazasında yitirdiği kızına acı veda
Uçak kazasında yitirdiği kızına acı veda
Berlin’de araç kalabalığa daldı: 1’i ağır 4 yaralı
Berlin'de araç kalabalığa daldı: 1'i ağır 4 yaralı
Daha Fazla Video Göster