Tahran'da ABD'nin katlettiği 168 öğrenci anıldı: Bu yapılabilecek en kirli iş

Sıcak bölge Tahran’da tansiyon düşmek bilmiyor. A Haber muhabiri Ekber Karabağ, ateş hattının tam ortasından, saldırıların gölgesindeki başkentten son durumu aktardı. Pakistan’ın ateşkes teklifini reddeden İran yönetimi "kapsamlı durdurma" şartını koşarken, gece yarısı sığınak delici bombalarla vurulan üniversiteler ve katledilen yüzlerce çocuk için Tahran sokaklarında öfke ve yas hakim. A Haber mikrofonuna konuşan bir İranlı "Çocukların öldürülmesi için dünyanın hiçbir yerinde hiçbir mazeret yoktur. Bu hükümetlerin yaptığı en kirli iştir. Haberi duyduğumda bir gün boyunca şaşkınlık içindeydim ve çok kızgındım" şeklinde konuştu.