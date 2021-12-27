27 Aralık 2021, Pazartesi
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Düzce'deki Kelebek Mobilya Fabrikası alevlere teslim oldu
Düzce'nin Doğanlı köyünde bulunan Kelebek Mobilya Fabrikası alevlere teslim oldu. Yangını söndürmek için bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangını söndürmek için bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
Düzce'nin Doğanlı köyünde bulunan bir mobilya fabrikası alevlere teslim oldu.
Yangını söndürmek için bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
Düzce merkeze bağlı Doğanlı köyünde bulunun Kelebek Mobilya Fabrikası'nda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangında fabrika tamamen alevlere teslim oldu.
Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese Düzce ve Kaynaşlı'ya bağlı çok sayıda itfaiye ile sağlık ekipleri sevk edildi.
Düzce Valisi Cevdet Atay'ın da yangın ile ilgili bilgi almak için fabrikaya geldiği öğrenildi.
Büyük maddi hasarın meydana geldiği yangında ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor.