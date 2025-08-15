Duyarsız sürücü trafiği kilitledi

15 Ağustos 2025, Cuma

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.08.2025 18:39
Van’da duyarsız bir sürücünün otomobilini hatalı şekilde park etmesi nedeniyle belediye otobüsü seferini yapamadı. Otobüs şoförünün korna çalması ve anons yapmasına rağmen araç sahibi bulunmadı. Bunun üzerine çevredeki vatandaşlar, uzun süre bekleyen belediye otobüsünün geçişine izin vermek için otomobili el birliğiyle yoldan çekti.
