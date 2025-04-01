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Duvarı delip iş yerini soyan hırsız yakalanınca inkar etti! O anlar kamerada

Duvarı delip iş yerini soyan hırsız yakalanınca inkar etti! O anlar kamerada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 01.04.2025 11:18
Adana'da enstrüman satan işyerinin duvarını balyoz ile kırıp 650 bin TL değerinde eşya çalan şüpheli operasyonla yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, şüpheli 'ben o sokaktan hiç geçmedim, hırsızlığı kim yaptı bilmiyorum' diyerek kendini kurtarmaya çalışsa da tutuklandı.
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Duvarı delip iş yerini soyan hırsız yakalanınca inkar etti! O anlar kamerada
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