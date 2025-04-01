Duvarı delip iş yerini soyan hırsız yakalanınca inkar etti! O anlar kamerada

Adana'da enstrüman satan işyerinin duvarını balyoz ile kırıp 650 bin TL değerinde eşya çalan şüpheli operasyonla yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, şüpheli 'ben o sokaktan hiç geçmedim, hırsızlığı kim yaptı bilmiyorum' diyerek kendini kurtarmaya çalışsa da tutuklandı.

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