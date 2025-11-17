Durak yerine orta şeritte yolcu indirip alan halk otobüsü pes dedirtti

17 Kasım 2025, Pazartesi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 17.11.2025 15:05
Denizli Büyükşehir Belediyesine ait halk otobüsü durağa yanaşmadan sol şeritte yolcu indirme ve bindirme yaptığı esnada sağ şeritten ilerleyen sürücünün dikkati kazayı önledi. Araç kamerasına yansıyan o anlarda yol ortasında otobüsün kapılarının açılmasıyla inen yolcuya az kalsın otomobil çarpıyordu.
