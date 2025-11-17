17 Kasım 2025, Pazartesi
Durak yerine orta şeritte yolcu indirip alan halk otobüsü pes dedirtti
Denizli Büyükşehir Belediyesine ait halk otobüsü durağa yanaşmadan sol şeritte yolcu indirme ve bindirme yaptığı esnada sağ şeritten ilerleyen sürücünün dikkati kazayı önledi. Araç kamerasına yansıyan o anlarda yol ortasında otobüsün kapılarının açılmasıyla inen yolcuya az kalsın otomobil çarpıyordu.