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Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı! 100 maddelik listede 6 Türk tatlısı var… Gaziantep Baklavası listede 17. sırada

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.03.2024 13:06
Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı. 100 maddelik listede 6 Türk tatlısı var. Ayrıntıları Gaziantep'te bulunan A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.
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