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Dünyada sadece Erzincan'da var! Koruma alanı ilan edildi

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Giriş: 05.11.2020 11:50
Güncelleme:05.11.2020 11:51
Erzincan’ın Otlukbeli ilçesinde bulunan ve dünyanın tek traverten set gölü olan Otlukbeli Gölü, "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi.

Tarihe adını Otlukbeli Savaşı ile yazdıran Erzincan'ın Otlukbeli ilçesi, sadece ülkemizde değil dünyada da eşine az rastlanan bir doğa harikasına ev sahipliği yapıyor. Maden sularının oluşturduğu traverten set gölü olan Otlukbeli Gölü, her yıl yüzlerce turist tarafından ziyaret ediliyor. Kırmızı rengi ve muhteşem manzarası ile göl dikkat çekiyor. Deniz seviyesinden 1885 metre yükseklikte, yüzölçümü yaklaşık 7 bin 500 metrekare, derinliği mevsimine göre 150-160 metre, genişliği ise 30 ila 50 metre arasında değişen Otlukbeli Gölü, "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bazı doğal sit alanlarının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesi hakkında kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Setler sayesinde oluşan Otlukbeli Gölü'nde bol miktarda maden suyu bulunuyor. Oluşum bakımından karst kaynaklarının değil, maden sularının oluşturduğu dünyanın tek traverten set gölü olan Otlukbeli Gölü, bu özelliğiyle 612 sayılı Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu kararı ile doğal sit alanı olarak ilan edilerek, "doğal anıt" olarak nitelendirildi. Kapladığı alan açısından "küçük" olarak nitelendirilen göl, taşıdığı özellikler bakımından oldukça büyüktür. Göl içerisine hem maden suları ve kükürtlü sular hem de dereden beslenen tatlı sular karışıyor. Göldeki maden sularının romatizmal hastalıklar başta olmak üzere kırık çıkık rahatsızlıklarında ve kadın hastalıklarının tedavisinde fayda sağladığı söyleniyor.

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Son dakika | Dünyada sadece Erzincanda var! Korunacak alan ilan edildi! Yok böyle bir güzellik SON DAKİKA | DÜNYADA SADECE ERZİNCAN'DA VAR! KORUNACAK ALAN İLAN EDİLDİ! YOK BÖYLE BİR GÜZELLİK

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