Son dakika | Dünyada sadece Erzincan'da var! Korunacak alan ilan edildi! Yok böyle bir güzellik

Setler sayesinde oluşan Otlukbeli Gölü'nde bol miktarda maden suyu bulunuyor. Oluşum bakımından karst kaynaklarının değil, maden sularının oluşturduğu dünyanın tek traverten set gölü olan Otlukbeli Gölü, bu özelliğiyle 612 sayılı Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu kararı ile doğal sit alanı olarak ilan edilerek, "doğal anıt" olarak nitelendirildi. Kapladığı alan açısından "küçük" olarak nitelendirilen göl, taşıdığı özellikler bakımından oldukça büyüktür. Göl içerisine hem maden suları ve kükürtlü sular hem de dereden beslenen tatlı sular karışıyor. Göldeki maden sularının romatizmal hastalıklar başta olmak üzere kırık çıkık rahatsızlıklarında ve kadın hastalıklarının tedavisinde fayda sağladığı söyleniyor.

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