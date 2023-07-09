09 Temmuz 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Dünyada sadece 4 adet var! Hitler döneminden Trabzon'a uzanan ilginç hikaye

Dünyada sadece 4 adet var! Hitler döneminden Trabzon'a uzanan ilginç hikaye

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.07.2023 12:06
Almanya'da yaklaşık 160 yıl önce imal edilerek baskı makinesi olarak hizmet verdikten sonra İkinci Dünya Savaşında Hitler döneminde demir ihtiyacını karşılamak amacıyla eritilerek tanka dönüştürülen 8 tonluk Frankenthal baskı makinesi savaş bittikten sonra tekrar eritilerek yine baskı makinesine dönüştürüldü. Dünyada sadece 4 adet bulunan Frankenthal baskı makinesinden biri Trabzon Basın Müzesi'nde sergilenirken, müzeye gelen ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
Dünyada sadece 4 adet var!
Dünyada sadece 4 adet var!
İstanbul’da gece yarısı ’miras’ katliamı!
İstanbul'da gece yarısı 'miras' katliamı!
Yaban keçisini böyle avladı
Yaban keçisini böyle avladı
Gören şaştı! Dev çekirge...
Gören şaştı! Dev çekirge...
Açılış için artık gün sayıyor
Açılış için artık gün sayıyor
15 Temmuz şehitleri anma koşusu
15 Temmuz şehitleri anma koşusu
Vahşi doğa belgesellerini aratmayan görüntüler Erzurum’dan! Çoban anbean görüntüledi
Vahşi doğa belgesellerini aratmayan görüntüler Erzurum'dan! Çoban anbean görüntüledi
Karadeniz’i sağanak vurdu
Karadeniz'i sağanak vurdu
Topkapı Sarayı’nda yangın
Topkapı Sarayı'nda yangın
Erzincan’da feci kaza
Erzincan’da feci kaza
Dünya en sıcak günlerini yaşıyor
Dünya en sıcak günlerini yaşıyor
Selden kurtarılan 2 kişinin görüntüleri kamerada...
Selden kurtarılan 2 kişinin görüntüleri kamerada...
Daha Fazla Video Göster