Dünyada sadece 4 adet var! Hitler döneminden Trabzon'a uzanan ilginç hikaye

Almanya'da yaklaşık 160 yıl önce imal edilerek baskı makinesi olarak hizmet verdikten sonra İkinci Dünya Savaşında Hitler döneminde demir ihtiyacını karşılamak amacıyla eritilerek tanka dönüştürülen 8 tonluk Frankenthal baskı makinesi savaş bittikten sonra tekrar eritilerek yine baskı makinesine dönüştürüldü. Dünyada sadece 4 adet bulunan Frankenthal baskı makinesinden biri Trabzon Basın Müzesi'nde sergilenirken, müzeye gelen ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.